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На посту "Сосновка" задержана автомашина с семитонным контрафактным ГСМ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365793_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446263-ru.html

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5 сентября 2017, 12:02       Комментарии

На посту "Сосновка" задержана автомашина с контрафактным ГСМ более 7 тонн. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.
По ее данным, фискалы на контрольно-пропускном пункте задержали автомашину, перевозившую дизтопливо в объеме 7 тысяч 289 литров, без соответствующих документов. Транспортное средство было задержано в ходе рейдового налогового контроля по соблюдению требований налогового законодательства.
По объяснению водителя, топливо было залито в одном из нефтеперерабатывающих заводов и направлялось в Чаткальский район. Однако, как было установлено в ходе обследования, в сопроводительной накладной на нефтепродукты отсутствовали данные пломбы (номер пломбы, должность и Ф.И.О. работника УГНС). Также на автомашине была установлена сомнительная пломба на сливных и заливных горловинах без указания пункта назначения груза.
По итогам рейда составлен акт, материалы переданы в управление ГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам для принятия дальнейших мер.

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