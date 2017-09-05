На посту "Сосновка" задержана автомашина с семитонным контрафактным ГСМ

5 сентября 2017, 12:02 Комментарии

На посту "Сосновка" задержана автомашина с контрафактным ГСМ более 7 тонн. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

По ее данным, фискалы на контрольно-пропускном пункте задержали автомашину, перевозившую дизтопливо в объеме 7 тысяч 289 литров, без соответствующих документов. Транспортное средство было задержано в ходе рейдового налогового контроля по соблюдению требований налогового законодательства.

По объяснению водителя, топливо было залито в одном из нефтеперерабатывающих заводов и направлялось в Чаткальский район. Однако, как было установлено в ходе обследования, в сопроводительной накладной на нефтепродукты отсутствовали данные пломбы (номер пломбы, должность и Ф.И.О. работника УГНС). Также на автомашине была установлена сомнительная пломба на сливных и заливных горловинах без указания пункта назначения груза.

По итогам рейда составлен акт, материалы переданы в управление ГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам для принятия дальнейших мер.