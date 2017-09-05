Как слова Атамбаева воспринимают реваншисты

5 сентября 2017, 12:09 Комментарии

Некоторые лица сильно обеспокоены грозными заявлениями президента Алмазбека Атамбаева в адрес тех, кто попытается поднять бучу, воспользовавшись поствыборной ситуацией, когда сторонники кандидатов в президенты будут испытывать разноречивые эмоции. Естественно, как у нас заведено, будут звучать различные заявления, порой жесткие и провокационные. Это нормально, так как любой кандидат в президенты, даже несмотря на внутреннее осознание своего поражения, будет недоволен.

Но найдутся и те, кто усмотрит в такой ситуации высокой политической напряженности возможность половить рыбку в мутной воде, повернуть события в сторону радикального развития и дестабилизировать обстановку в стране. Таких тоже хватает, особенно среди тех, кто спит и видит себя во власти, но не имеет возможности легальными, законными путями добраться к заветным креслам.

И это, к сожалению, имеет место быть. Убаюкиваемые иллюзиями о своей особой миссии, подпитываемые меркантильными интересами реваншисты разных мастей не могут сидеть сложа руки, когда страна входит в турбулентную зону из-за страстей, связанных с выборами президента страны. Именно таким людям и адресовал свой посыл Атамбаев, подчеркнув, что у него хватит воли и сил, чтобы на корню пресечь любые попытки смуты.

Некоторые пишут, что Атамбаев – "хромая утка", и мол, уходящий президент просто бравирует. Для тех, кто не знаком с этим термином, "хромой уткой" (англ. lame duck), в США традиционно называют президента, чей срок на посту главы государства близится к завершению, а переизбираться он не хочет или же не может.

Атамбаев, действительно, "хромая утка", мало этого, он сознательно сделал этот выбор. Когда вносились поправки в Конституцию в прошлом году, оппозиция пыталась преподнести все как попытку Атамбаева любой ценой ухватится за власть. Даже делались предположения, что Атамбаев может путем каких-то манипуляций пойти на второй срок. Если исходить из истории Кыргызстана, такой шаг был вполне нормальным и логичным, так как прежние свергнутые президенты умело подлаживали под себя Основной закон и продлевали свои сроки пребывания во власти. Но Атамбаев не оправдал надежд, он не только не стал цепляться за власть, а пошел еще дальше, заявив, что не собирается повторять апробированный способ мягкой посадки на кресло премьера. И тут разочаровал Атамбаев своих оппонентов. Ну как же так? Ведь он должен что-то нехорошее сделать, сетовали оппозиционеры. Но все шло не так.

Трудно, видимо, понять некоторым лицам Атамбаева, которых сначала страшит мысль покинуть высокий пост, а потом преследует мысль о возвращении любым путем, поближе к государственному пирогу. Но Атамбаев идет нестандартно, он идет наперекор всем уже сложившимся стереотипам. И тут его оппоненты начинают придумывать мифы о неких коварных планах Атамбаева, мол, посадит на высокие посты своих людей и будет кукловодом. Удивительно, но порой люди очень тяжело воспринимают действительность, оставаясь в плену у своих внутренних демонов. Им бы просто изучить опыт других стран, где к власти приходили якобы преемники. Нет ни одной страны, когда ушедший с поста президент может продолжать контролировать власть. Все, кто приходит на смену, могут только продолжать реформы и поддерживать курс прежнего президента, при этом пропуская через себя, через свои идейные установки.

Так чего же добивается Атамбаев? А ответ прост: мирно передать власть избранному президенту, заложить нормальную политическую традицию, чтобы главы государств не играли с народом, а уходили согласно Конституции. Это, поверьте, уже само по себе уникальное историческое событие в Кыргызстане и вообще в Центральной Азии.

Поняв смысл происходящего, некоторые начали говорить о том, что такой прецедент был уже в истории Кыргызстана, когда Отунбаева передала власть Атамбаеву. И это сильно удивляет.

Во-первых, Отунбаева была президентом переходного периода, а не полноценным главой государства, который победил на выборах. Во-вторых, просто покажите бюллетени, где значится имя Розы Отунбаевой. Пусть это будут даже бюллетени для голосования на референдуме 2010 года. Нет таких бюллетеней. Народ голосовал за Основной закон, люди просто хотели, чтобы страна вернулась в правовое поле, чтобы появилась легитимная власть, а не временное правительство, которое уже трясло от внутренних склок и коррупционных скандалов.

Поэтому говорить о том, что Отунбаева передала власть Атамбаеву - некорректно и глупо. Есть другой тезис о том, что если бы не Отунбаева, Текебаев или другие члены временного правительства, то Атамбаев мог бы и не стать президентом страны. У людей, которые так говорят, наверное, просто вывих ума произошел, народ избирал Атамбаева, а не кучку уже растерявших авторитет членов временного правительства. Как их любит народ, уже тогда показали выборы в парламент в 2010 году, партия Текебаева с трудом зацепилась за последний вагон уходящего поезда.

Партии других членов временно правительства просто позорно провалились. Единственной партией, которая сумела получить большое количество голосов и которую возглавлял член временного правительства, была СДПК со своим лидером Атамбаевым. Потом во время президентских выборов в 2011 году Атамбаев одержал убедительную победу.

С первых дней Атамбаев постоянно говорил о том, сколько осталось ему сидеть в кресле президента, и это было не позерством. Так он напоминал народу, что не собирается оставаться на посту ни дня больше положенного срока. Но, как говорится, реваншистам-политикам, которым тоже пора на покой вместе с Атамбаевым, очень тяжело воспринимать такую ситуацию.

Подвел их Атамбаев, разочаровал. Думали, что он - их, свой, а он оказался другим, чужим, разрушил все стереотипы. А как хотелось, чтобы Атамбаев попытался ухватиться за власть, но не оправдал надежд. Что же теперь? А все очень просто, время ушло, скорее всего, надо просто молча уходить. Ну а если будут попытки как-то повернуть вспять историю, то Атамбаев уже предупредил. Одним словом, привет от "хромой утки" чисто в американском понимании "хромым уткам" в прямом смысле. Как пишет один из журналистов, "однако выражение "хромая утка" имеет и другое значение. "Буквальный смысл выражения отсылает к болезни нижних конечностей, которой страдают водоплавающие птицы, из-за которой они теряют возможность передвигаться и становятся легкой добычей".

Марат Искаков.