Японская корпорация откроет в КР компанию, работать будут кыргызстанцы

5 сентября 2017, 12:10 Комментарии

БИШКЕК, 5 сен - Sputnik. Японская корпорация Tokyo Rope MFG открывает дочернюю компанию в Кыргызстане, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

В понедельник Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Японии Чингиз Айдарбеков встретился с первым вице-президентом корпорации Tokyo Rope MFG Казунори Сато. Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в марте 2017 года на встрече председателя правления Tokyo Rope MFG Шигето Танака с президентом Алмазбеком Атамбаевым.

"Сато сообщил, что корпорация приняла решение открыть в Кыргызстане дочернюю компанию Tokyo Rope Construction. Это предприятие будет заниматься зарубежными контрактами Tokyo Rope MFG по реализации горно-инженерных проектов. В связи с этим Сато выразил надежду на содействие посольства КР в Японии в отборе кыргызстанских горных инженеров, которые будут привлечены к работе в компании", - говорится в сообщении.

Айдарбеков, выразив готовность к сотрудничеству, подчеркнул, что вхождение корпорации на рынок Кыргызстана имеет особое значение. Это свидетельствует о благоприятных условиях и надежности ведения бизнеса в республике.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о намерениях, согласно которому Тokyo Rope Construction после регистрации в КР начнет привлекать горных инженеров, отвечающих следующим требованиям:

<ul> <li>образование высшее горное;</li> <li>возраст до 35 лет, отличные медицинские показатели для работы в горных условиях;</li> <li>знание английского или японского языка;</li> <li>опыт работы в горной промышленности (предпочтителен);</li> <li>возможность выезжать в долгосрочные зарубежные командировки.</li> </ul> Компания Tokyo Rope MFG., LTD. была основана в 1887 году и с момента своего образования прошла путь от производителя канатов до мирового лидера по производству высокотехнологичных стальных канатов, вантов для мостов, металлокорда для автошин, проволоки для солнечной энергетики.

TOKYO ROPE располагает пятью заводами в Японии, один из которых является крупнейшим в мире по производству стальных канатов, двумя заводами в Китае, а также заводами во Вьетнаме и Малайзии.

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