В Бишкеке впервые прошли Национальные соревнования по оказанию первой медпомощи

5 сентября 2017, 11:47 Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Роман Гайнанов – Кабар/. В лагере "Беш-Кунгей" недалеко от Бишкека состоялись Национальные соревнования по оказанию первой медпомощи среди учеников старших классов из всех регионов Кыргызстана.

Всего в соревнованиях участвовали команды из 7 регионов и команда из города Бишкек.

Главная цель соревнований - укрепление дружеских взаимоотношений между школьниками всех регионов Кыргызстана.

Первое место разделили команды : г.Бишкек (Школа №66) и команда Чуйской области (Сборная команда школ №1, №5), второе место: Нарын, Талас, Иссык-Куль, третье место: Ош (школа 27), Баткен (СШ №1 им.Д.М, Карбышева) и Джалал-Абад.

Для создания обстановки, максимально приближенной к возможным чрезвычайным обстоятельствам, привлекались загримированные статисты, достоверно демонстрирующие признаки реакций и состояний, при которых необходимо оказывать помощь.

Участникам соревнований были предложены ситуационные задачи, такие как: оказать первую помощь условным пострадавшим, поддерживать с ними контакт и контролировать не только их физическое состояние, но и оказывать им психологическую поддержку.