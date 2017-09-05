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В Бишкеке впервые прошли Национальные соревнования по оказанию первой медпомощи

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446260-ru.html

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5 сентября 2017, 11:47       Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Роман Гайнанов – Кабар/. В лагере "Беш-Кунгей" недалеко от Бишкека состоялись Национальные соревнования по оказанию первой медпомощи среди учеников старших классов из всех регионов Кыргызстана.
Всего в соревнованиях участвовали команды из 7 регионов и команда из города Бишкек.
Главная цель соревнований - укрепление дружеских взаимоотношений между школьниками всех регионов Кыргызстана.
Первое место разделили команды : г.Бишкек (Школа №66) и команда Чуйской области (Сборная команда школ №1, №5), второе место: Нарын, Талас, Иссык-Куль, третье место: Ош (школа 27), Баткен (СШ №1 им.Д.М, Карбышева) и Джалал-Абад.
Для создания обстановки, максимально приближенной к возможным чрезвычайным обстоятельствам, привлекались загримированные статисты, достоверно демонстрирующие признаки реакций и состояний, при которых необходимо оказывать помощь.
Участникам соревнований были предложены ситуационные задачи, такие как: оказать первую помощь условным пострадавшим, поддерживать с ними контакт и контролировать не только их физическое состояние, но и оказывать им психологическую поддержку.

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