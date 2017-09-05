Картина "Саякбай" получила приз "Лучший инновационный фильм" на МКФ в Монреале

5 сентября 2017, 11:52 Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Фильм Эрнеста Абдыжапарова "Саякбай" завоевал "Золотой Зенит" на 41 международном кинофестивале в Монреале, в категории "Лучший инновационный фильм". Об этом сообщила актриса Замира Сатыбалдыева.

Кинофестиваль проходил в Монреале с 24 августа по 4 сентября. Кыргызстанский фильм участвовал в основном конкурсе и выиграл приз в номинации "Лучший инновационный фильм".

"Поздравляю создателей и всех, кто имеет отношение к этому фильму с достойной наградой. Вперёд за "Оскаром", - отметила Сатыбалдыева.

Художественный фильм "Саякбай", повествует о Гомере 20-века, точнее, великого сказителя эпоса "Манас", Саякбая Каралаева. Вспоминая свою жизнь, манасчи вспоминает о кульминационных исторических событиях кыргызской и советской истории. Главной же темой фильма является загадка героической трилогии "Манас".

Премьера фильма в Кыргызстане состоится 7 сентября.