5 сентября 2017, 11:56 Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Нуркыз Сабырова - Кабар/. Британские эксперты окажут содействие мэрии Бишкека в реализации проекта "Умный город", сообщает пресс-служба мэрии столичного муниципалитета.

По ее информации, сегодня в зале заседаний столичной мэрии состоялась встреча градоначальника Албека Ибраимова с делегацией Департамента по международному развитию Великобритании (DFID). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

На встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в КР Робин Орд-Смит и ведущий эксперт по "цифровым городам" DFID Кирстен Джек, а также представители администрации мэрии Бишкека.

В ходе встречи глава столичного муниципалитета ознакомился с миссией британских экспертов по реализации проекта "Умный город" в столице Кыргызстана, которая заключается в исследовании возможностей и препятствий, способствующих цифровой трансформации Бишкека.

Мэр также проинформировал экспертов о проделанной работе в рамках реализации данного проекта.

В свою очередь члены делегации выразили свою поддержку по данной повестке и отметили, что они уже имеют большой опыт по реализации подобных проектов в других городах мира.

Отмечается, что скоро они уже займутся исследованием озвученных пунктов относительно Бишкека, и по его итогам предоставят возможные меры в области совершенствования инфраструктуры столицы.