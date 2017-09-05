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Британские эксперты окажут содействие мэрии Бишкека в реализации проекта "Умный город"

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/britanski...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446258-ru.html

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5 сентября 2017, 11:56       Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Нуркыз Сабырова - Кабар/. Британские эксперты окажут содействие мэрии Бишкека в реализации проекта "Умный город", сообщает пресс-служба мэрии столичного муниципалитета.
По ее информации, сегодня в зале заседаний столичной мэрии состоялась встреча градоначальника Албека Ибраимова с делегацией Департамента по международному развитию Великобритании (DFID). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
На встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в КР Робин Орд-Смит и ведущий эксперт по "цифровым городам" DFID Кирстен Джек, а также представители администрации мэрии Бишкека.
В ходе встречи глава столичного муниципалитета ознакомился с миссией британских экспертов по реализации проекта "Умный город" в столице Кыргызстана, которая заключается в исследовании возможностей и препятствий, способствующих цифровой трансформации Бишкека.
Мэр также проинформировал экспертов о проделанной работе в рамках реализации данного проекта.
В свою очередь члены делегации выразили свою поддержку по данной повестке и отметили, что они уже имеют большой опыт по реализации подобных проектов в других городах мира.
Отмечается, что скоро они уже займутся исследованием озвученных пунктов относительно Бишкека, и по его итогам предоставят возможные меры в области совершенствования инфраструктуры столицы.

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