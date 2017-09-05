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В Бишкеке выберут самую лучшую юрту

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446257-ru.html

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5 сентября 2017, 12:09       Комментарии

Бишкек, 05.09.17 /Тумара Туратбекова – Кабар/. В Бишкеке проходит IV Всемирный фестиваль эпосов народов мира, в рамках которого на протяжении двух дней перед зданием Национальной Филармонии им. Т. Сатылганова разместилась этнографическая деревня "Кыргыз көчү".
Представители 20 районов Кыргызстана разместили свои юрты перед филармонией для участия в конкурсе "Мыкты кыргыз боз үйү" (Самая лучшая юрта).
"В рамках фестиваля, как жюри, мы рассмотрели все 20 юрт, как они поставлены и обставлены. Хочу отметить, каждая из них достойна победы. Подведем итоги и объявим победителя уже сегодня", - сообщил жюри конкурса Абылабек Асанканов.
Помимо этого, перед филармонией также проходит ярмарка-выставка национальных костюмов, украшений и предметов декора.
Напомним, это четвертый по счету международный фестиваль эпосов народов мира посвященный Году нравственности, воспитания и культуры, а также 150-летию со дня рождения манасчы Сагымбая Орозбакова.

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