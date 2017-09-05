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Работников "Кыргызпочтасы" подозревают в присвоении пособий для ветеранов ВОВ

Источник:
http://kabar.kg/news/rabotniko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446256-ru.html

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5 сентября 2017, 12:10       Комментарии

Бишкек, 5.08.17 /Кабар/. Работников "Кыргызпочтасы" подозревают в присвоении ежегодных единовременных пособий для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.
Администрация Первомайского района выделила для выплаты ветеранам ко Дню Победы 1 млн 48 тыс 600 сомов. Деньги были перечислены на счет "Кыргызпочтасы". Однако, предназначенные к выплате к 9 мая 2017 года пособия отдельных ветеранов были присвоены работниками предприятия.
Государственному бюджету нанесен ущерб в размере 80 тысяч сомов.
По данному факту прокуратурой Первомайского района возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностным положением". Материалы дела переданы в ГКНБ.

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