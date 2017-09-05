Претенденты на пост президента К.Исаев и И.Масалиев не набрали нужное количество подписей избирателей

5 сентября 2017, 12:01 Комментарии

Претенденты на пост президента Исхак Масалиев и Канат Исаев не набрали нужное число подписей избирателей. Об этом 5 сентября агентству АКИpress сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов. Вопрос проверки подписных листов кандидатов был рассмотрен на заседании ЦИК накануне, 4 сентября.

"Во время проверки подписных листов К.Исаева рабочая группа выявила определенное число недостоверных подписей. С вычетом этого числа у него оказалось меньше 30 тыс. подписей, а это минимальный порог. Такая же ситуация и у претендента И.Масалиева", - сказал он.

На данный момент кандидатами на пост президента зарегистрированы 7 человек: Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Бакыт Торобаев, Адахан Маудмаров, Эрнис Зарлыков и Азимбек Бекназаров.