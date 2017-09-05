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Претенденты на пост президента К.Исаев и И.Масалиев не набрали нужное количество подписей избирателей

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446255-ru.html

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5 сентября 2017, 12:01       Комментарии

Претенденты на пост президента Исхак Масалиев и Канат Исаев не набрали нужное число подписей избирателей. Об этом 5 сентября агентству АКИpress сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов. Вопрос проверки подписных листов кандидатов был рассмотрен на заседании ЦИК накануне, 4 сентября.
"Во время проверки подписных листов К.Исаева рабочая группа выявила определенное число недостоверных подписей. С вычетом этого числа у него оказалось меньше 30 тыс. подписей, а это минимальный порог. Такая же ситуация и у претендента И.Масалиева", - сказал он.
На данный момент кандидатами на пост президента зарегистрированы 7 человек: Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Бакыт Торобаев, Адахан Маудмаров, Эрнис Зарлыков и Азимбек Бекназаров.

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