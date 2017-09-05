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Новости Кыргызстана

Мотуев отказался вернуться в колонию и вызвал начальника на бойМотуев отказался вернуться в колонию и вызвал начальника на бойФутбол: юношеская сборная Кыргызстана проиграла КазахстануФутбол: юношеская сборная Кыргызстана проиграла Казахстану

Суд по делу Текебаева второй раз отказал в своем  отводе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365789_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446253-ru.html

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Мотуев отказался вернуться в колонию и вызвал начальника на бой

5 сентября 2017, 11:17       Комментарии

Сегодня, 5 сентября, в Бишкекском городском суде началось судебное заседание по делу депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.
В ходе процесса адвокат Канат Хасанов заявил повторный отвод судебной коллегии в связи с тем, что ранее судебная коллегия уже рассматривала данное дело.
Выйдя из совещательной комнаты, суд вновь отказал в своем отводе.
Суд сослался на следующую норму закона:
<li>Судья не может участвовать в деле, если он является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, а также если он участвовал в данном деле в качестве присяжного заседателя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика, следователя, прокурора, защитника, секретаря судебного заседания, законного представителя обвиняемого, подсудимого, потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика;</li><li>Если он является родственником потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, родственником обвиняемого, подсудимого или их законного представителя, родственником обвинителя, защитника, следователя, секретаря судебного заседания;</li><li>Если имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в беспристрастности судьи.</li>

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