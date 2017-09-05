Суд по делу Текебаева второй раз отказал в своем  отводе

5 сентября 2017, 11:17 Комментарии

Сегодня, 5 сентября, в Бишкекском городском суде началось судебное заседание по делу депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

В ходе процесса адвокат Канат Хасанов заявил повторный отвод судебной коллегии в связи с тем, что ранее судебная коллегия уже рассматривала данное дело.

Выйдя из совещательной комнаты, суд вновь отказал в своем отводе.

Суд сослался на следующую норму закона:

<li>Судья не может участвовать в деле, если он является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, а также если он участвовал в данном деле в качестве присяжного заседателя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика, следователя, прокурора, защитника, секретаря судебного заседания, законного представителя обвиняемого, подсудимого, потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика;</li><li>Если он является родственником потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, родственником обвиняемого, подсудимого или их законного представителя, родственником обвинителя, защитника, следователя, секретаря судебного заседания;</li><li>Если имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в беспристрастности судьи.</li>