Мотуев отказался вернуться в колонию и вызвал начальника на бой

5 сентября 2017, 11:19 Комментарии

БИШКЕК, 5 сен - Sputnik. Бывший политик Нурлан Мотуев, приговоренный к семи годам лишения свободы, отказался вернуться в колонию-поселение №32, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Госслужбы исполнения наказаний КР.

По ее данным, согласно решению суда Мотуев отбывает наказание в незакрытом учреждении, поэтому ему можно находиться дома, пользоваться телефоном, но при условии, что раз в неделю он должен отмечаться.

"Перед праздниками ГСИН попросила всех осужденных вернуться в колонии на несколько дней. Это нужно для того, чтобы они не участвовали в возможных беспорядках. Но Мотуев отказался вернуться в колонию и не явился на учет в назначенный день. В связи с этим мы хотим оформить его как сбежавшего и передать документы в правоохранительные органы. Они могут задержать его, а далее суд решит, какую меру применить", - рассказали в пресс-службе ГСИН.

Между тем Мотуев снимает видеообращения, в которых просит руководство страны обратить внимание на работу начальника колонии-поселения №32 Тимура Анаркулова. Бывший политик обвиняет его в насилии над осужденными и коррупции. В одном из видео Мотуев вызывает его на бой.

"Тимур Анаркулов, ты бывший спецназовец. Твой рост 2 метра, мой - метр и 85 сантиметров. Может, выйдем по-мужски раз на раз? Это как Макгрегор с Мейвезером будет шоу. Ты спецназовец, а я уличный драчун", - заявил Мотуев.

В пресс-службе ГСИН сообщили, что заявлениями осужденного занимаются служба собственной безопасности, юридический отдел, Институт омбудсмена и другие надзорные органы. Ревизоры пока не нашли каких-либо нарушений, добавили в госслужбе.

29 августа 2016 года Мотуев был приговорен Свердловским районным судом Бишкека к семи годам лишения свободы. Суд решил, что он совершил ряд преступлений, в частности, с 2014 года начал угрожать критикующим его журналистам, говоря, "что кафирских законов не существует в исламском мире". Кроме этого, он осужден за открытую пропаганду деятельности террористической группировки "Исламское государство" в социальных сетях, а также за экстремистские высказывания через СМИ.

Путем частичного сложения наказаний ему определили окончательный приговор в виде лишения свободы на 7 лет в колонии-поселении. Мотуеву запрещено занимать политические должности три года.

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