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На трассе Бишкек-Торугарт неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП

Источник:
http://kabar.kg/news/na-trasse...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446250-ru.html

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Машина упала в канал на трассе Бишкек — Ош, водитель не выжил

5 сентября 2017, 11:20       Комментарии

Бишкек, 5.09.17 /Кабар/. На трассе Бишкек-Торугарт неизвестный водитель сбил 60-летнего мужчину и скрылся с места ДТП, сообщили в патрульной милиции ГУВД Чуйской области.
Наезд был совершен 28 августа примерно в 00:40.на 78 км автодороги. Сообщается, что машина следовала с востока на запад, и сбил мужчину, от полученных травм он скончался на месте происшествия.
Милиция просит откликнуться очевидцев наезда и просить помочь найти виновника ДТП.
По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.
МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основной причиной аварий является несоблюдение правил дорожного движения.

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