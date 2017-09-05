На трассе Бишкек-Торугарт неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП

5 сентября 2017, 11:20 Комментарии

Бишкек, 5.09.17 /Кабар/. На трассе Бишкек-Торугарт неизвестный водитель сбил 60-летнего мужчину и скрылся с места ДТП, сообщили в патрульной милиции ГУВД Чуйской области.

Наезд был совершен 28 августа примерно в 00:40.на 78 км автодороги. Сообщается, что машина следовала с востока на запад, и сбил мужчину, от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Милиция просит откликнуться очевидцев наезда и просить помочь найти виновника ДТП.

По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.

МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основной причиной аварий является несоблюдение правил дорожного движения.