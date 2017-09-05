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В Оше задержан член ОПГ с огнестрельным оружием

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446249-ru.html

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В Кыргызстане задержан гражданин КНР, находившийся в международном розыске

5 сентября 2017, 11:24       Комментарии

Ош, 05.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Сотрудниками Управления внутренних дел города Ош в ходе оперативно-розыскных мероприятий с огнестрельным оружием задержан член организованной преступной группировки житель Сузакского района Р.А 1986 года рождения по кличке Рой. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города Ош.
По данным ведомства, мужчина был задержан в ночь с 30 по 31 августа в одной из квартир микрорайона Толойкон. В ходе обыска в квартире обнаружены пистолет "Макаров" с магазином и 2 патронами.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 241 УК КР (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
В настоящее время проводится экспертиза огнестрельного оружия на участии в каких-либо преступлениях. Подозреваемый водворён в ИВС.
По данным УВД города Ош, Р.А. в 2013 году был судим по ст. 97 Уголовного кодекса КР ("убийство") и отбывал наказание в исправительной колонии №42 города Ош.

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