В Оше задержан член ОПГ с огнестрельным оружием

5 сентября 2017, 11:24 Комментарии

Ош, 05.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Сотрудниками Управления внутренних дел города Ош в ходе оперативно-розыскных мероприятий с огнестрельным оружием задержан член организованной преступной группировки житель Сузакского района Р.А 1986 года рождения по кличке Рой. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города Ош.

По данным ведомства, мужчина был задержан в ночь с 30 по 31 августа в одной из квартир микрорайона Толойкон. В ходе обыска в квартире обнаружены пистолет "Макаров" с магазином и 2 патронами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 241 УК КР (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

В настоящее время проводится экспертиза огнестрельного оружия на участии в каких-либо преступлениях. Подозреваемый водворён в ИВС.

По данным УВД города Ош, Р.А. в 2013 году был судим по ст. 97 Уголовного кодекса КР ("убийство") и отбывал наказание в исправительной колонии №42 города Ош.