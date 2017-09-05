Эсенкул Момункулов назначен советником премьер-министра КР

5 сентября 2017, 11:35 Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Момункулов Эсенкул Дуйшонкулович назначен советником премьер-министра КР. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Эсенкул Момункулов, 1978 года рождения, выпускник Гейдельбергского университета в Германии (2008). Был научным исследователем в Университете Миннесоты, США (2012).

Ранее занимал должность эксперта в отделе организационно-инспекторской работы и территориального управления в Аппарате Правительства КР (2011). Работал инспектором государственного и территориального управления и кадровой работы в Аппарате Президента КР (2013).

Также являлся общественным советником руководителя аппарата правительства (2015).

В последнее время Эсенкул Момункулов занимался различными инвестиционными проектами.