ЦИК отказал Канатбеку Исаеву в регистрации в качестве кандидата в президенты

5 сентября 2017, 11:43 Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. ЦИК отказал Канатбеку Исаеву в регистрации в качестве кандидата в президенте. Об этом агентству "Кабар" сообщил зампредседателя ЦИК КР Адбыжапар Бекматов.

Сообщается, что причиной послужило недействительность подписных листов в его поддержку.

Исаев по данным ЦИК, сдал 37 тысяч 633 подписных листа. В результате проверки действительными признаны только 27 тыс 221 подпись в поддержку претендента. По закону, кандидат в президенты должен сдать не менее 30 тыс подписных листов. Он выдвигался от партии "Кыргызстан".

Отметим, что Центризбирком уже отказал в регистрации С. Абыкулову, А. Абышеву, Т. Акимову, Турсунбаю Бакир уулу, О.Болтурукову, М.Жумабекову, З.Муратбековой, Н.Нышанову, Т.Омуралиеву, Т.Таласбаевой, Д.Токтосуновой, М.Чолпонбаеву, С. Энназарову, Б.Керимбекову, М.Мергенову, К.Исаеву и О.Текебаеву в связи с недостаточностью или недостоверностью подписных листов.

Еще пять кандидатов Р.Джунусову, И.Трофимов, К.Мактымбаев, Шерикулу Мирлан уулу, П.Кенжекулову не прошли тест на знание государственного языка.

Кандидат Ахматбек Келдибеков снимается с гонки за непогашенную судимость.

Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября.

На данный момент кандидатами в Президенты КР зарегистрированы Т.Сариев, О.Бабанов, С.Жээнбеков, Б.Торобаев, А.Мадумаров, Э.Зарлыков и А.Бекназаров.