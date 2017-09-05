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Эсенкул Момункулов назначен советником премьер-министра КРЭсенкул Момункулов назначен советником премьер-министра КРВ Калькутте отметили День независимости Кыргызстана (фото)В Калькутте отметили День независимости Кыргызстана (фото)

Эсенкул Момункулов назначен советником премьер-министра

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446246-ru.html

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Суйунтбек Аликеев назначен зампредседателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР

5 сентября 2017, 11:34       Комментарии

Момункулов Эсенкул Дуйшонкулович назначен советником премьер-министра Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Сапар Исаков.
Эсенкул Момункулов, 1978 года рождения, выпускник Гейдельбергского университета в Германии (2008). Был научным исследователем в университете Миннесоты, США (2012).
Ранее занимал должность эксперта в отделе организационно-инспекторской работы и территориального управления в Аппарате правительства КР (2011). Работал инспектором государственного и территориального управления и кадровой работы в Аппарате президента КР (2013).
Также являлся общественным советником руководителя Аппарата правительства (2015).
В последнее время Эсенкул Момункулов занимался различными инвестиционными проектами.

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