Эсенкул Момункулов назначен советником премьер-министра

5 сентября 2017, 11:34 Комментарии

Момункулов Эсенкул Дуйшонкулович назначен советником премьер-министра Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Сапар Исаков.

Эсенкул Момункулов, 1978 года рождения, выпускник Гейдельбергского университета в Германии (2008). Был научным исследователем в университете Миннесоты, США (2012).

Ранее занимал должность эксперта в отделе организационно-инспекторской работы и территориального управления в Аппарате правительства КР (2011). Работал инспектором государственного и территориального управления и кадровой работы в Аппарате президента КР (2013).

Также являлся общественным советником руководителя Аппарата правительства (2015).

В последнее время Эсенкул Момункулов занимался различными инвестиционными проектами.