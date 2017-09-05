В Калькутте отметили День независимости Кыргызстана (фото)

5 сентября 2017, 11:33 Комментарии

В Калькутта, штат Западная Бенгалия 31 августа состоялось торжественное празднование 26-й годовщины Дня независимости Кыргызстана.

Как сообщили в МИД, торжество также было посвящено 25-летию установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Индией.

Мероприятие с участием 250 гостей было организовано при содействии почетного консула КР в городе Калькутта П.К.Сарафа в пятизвездочной гостинице "Гранд Оберой".

В праздновании приняли участие руководители местной власти, государственных органов, депутаты парламента Индии и Ассамблеи штата, бизнесмены, главы генеральных консульств иностранных государств и другие.

Открывая мероприятие, посол КР Самаргуль Адамкулова отметила текущий уровень сотрудничества между Кыргызстаном и Индией, который с каждым днем расширяется и укрепляется, учитывая огромный потенциал для взаимодействия и обмен визитами на высшем уровне за последние несколько лет.

"Двустороннее сотрудничество демонстрирует положительные показатели: наблюдается рост туристического обмена, политического и бизнес диалога, гуманитарного и научного сотрудничества, взаимного интереса к продвижению актуальных двусторонних проектов", - сказала она.

В ходе вечера посол информировала об инвестиционных и туристических возможностях Кыргызстана, были показаны видеоролики и презентованы буклеты, в том числе о стартовавшем с 1 сентября проекте "Электронная виза".

По завершении приема всем гостям были розданы памятные сувениры в виде сухофруктов и меда, специально заказанные и привезенные из Кыргызстана.