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В Калькутте отметили День независимости Кыргызстана (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446245-ru.html

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5 сентября 2017, 11:33       Комментарии

В Калькутта, штат Западная Бенгалия 31 августа состоялось торжественное празднование 26-й годовщины Дня независимости Кыргызстана.
Как сообщили в МИД, торжество также было посвящено 25-летию установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Индией.
Мероприятие с участием 250 гостей было организовано при содействии почетного консула КР в городе Калькутта П.К.Сарафа в пятизвездочной гостинице "Гранд Оберой".
В праздновании приняли участие руководители местной власти, государственных органов, депутаты парламента Индии и Ассамблеи штата, бизнесмены, главы генеральных консульств иностранных государств и другие.
Открывая мероприятие, посол КР Самаргуль Адамкулова отметила текущий уровень сотрудничества между Кыргызстаном и Индией, который с каждым днем расширяется и укрепляется, учитывая огромный потенциал для взаимодействия и обмен визитами на высшем уровне за последние несколько лет.
"Двустороннее сотрудничество демонстрирует положительные показатели: наблюдается рост туристического обмена, политического и бизнес диалога, гуманитарного и научного сотрудничества, взаимного интереса к продвижению актуальных двусторонних проектов", - сказала она.
В ходе вечера посол информировала об инвестиционных и туристических возможностях Кыргызстана, были показаны видеоролики и презентованы буклеты, в том числе о стартовавшем с 1 сентября проекте "Электронная виза".
По завершении приема всем гостям были розданы памятные сувениры в виде сухофруктов и меда, специально заказанные и привезенные из Кыргызстана.

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