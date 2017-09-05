История кыргызско-узбекских отношений: От Договора о вечной дружбе, введения визового режима до госвизита Ш.Мирзиёева

5 сентября 2017, 11:41 Комментарии

Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном были установлены 16 февраля 1993 года. С момента установления дипломатических отношений подписаны свыше 130 договоров и соглашений, охватывающих практически все области кыргызско-узбекского сотрудничества.

10 января 1994 года в городе Ташкент был подписан Договор о создании Единого экономического пространства между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, к которому Кыргызстан присоединился 16 января 1994 года.

С 24 по 25 декабря 1996 года состоялся официальный визит в Республику Узбекистан президента Аскара Акаева. В Ташкенте был подписан Договор о вечной дружбе между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.

10 января 1997 года в Бишкеке был подписан Договор о вечной дружбе между Кыргызской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан.

27 января 1999 года в городе Бишкек подписывается Соглашение о предоставлении правительством Республики Узбекистан кредита правительству Кыргызской Республики на проектирование, реконструкцию и капитальный ремонт автодороги Ташкент - Андижан - Ош - Сары-Таш - Иркештам на участке Ош - Сары-Таш - Иркештам в сумме $30 млн.

В 1999 гожу Узбекистан вводит визовый режим со странами СНГ, включая Кыргызстан.

Президент Кыргызстана Курманбек Бакиев 3 октября 2006 года побывал с официальным визитом в Узбекистане. В аэропорту "Ташкент-2" К.Бакиева встретил премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

16 августа 2017 года в Бишкеке Кыргызстан и Узбекистан договорились описать 1170,5 км государственной границы. Соответствующий протокол был подписан премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

По данным МИД КР, уровень сегодняшнего состояния двусторонних отношений, который был задан лидерами наших стран во время двусторонней встречи президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым в рамках саммита ШОС 24 июня 2016 года в Ташкенте и достигнутые 24 декабря 2016 года в Самарканде договоренности, которые явились именно тем ключом сегодняшнего тесного взаимодействия и взаимной помощи между нашими государствами и народами.

"С избранием Шавката Мирзиёева президентом Узбекистана кыргызско-узбекские двусторонние отношения получили новый импульс и продолжен конструктивный диалог в духе взаимовыгодного сотрудничества", - говорит директор первого политического департамента МИД КР Канат Турсункулов.

В октябре 2017 года и в начале 2018 года стороны планируют провести Дни культуры Узбекистана в Кыргызстане и Кыргызстана в Узбекистане, которые будут приурочены к 25-летию со дня установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Сегодня начинается государственный визит в Кыргызстан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.