Англоязычный новостной сайт AKIPRESS.COM ищет корреспондента-переводчика

5 сентября 2017, 11:13 Комментарии

AKIPRESS.COM англоязычный новостной сайт ищет корреспондента-переводчика на полную занятость. Требования для кандидатов:

- высшее образование (лингвистика, американоведение, европоведение, международные отношения, журналистика и т.д.)

- свободное владение английским и русским языками

- опыт работы в области переводов с русского на английский и наоборот является преимуществом

- умение справляться с большим потоком информации

- стрессоустойчивость, умение работать в команде

- усидчивость

- возраст от 20 лет

Обязанности:

- перевод на английский язык статей русской службы/заполнение контента на сайте www.akipress.com

- составление/проведение интервью/опросов/лонгриды и т.д.

- транскрипция/редактирование фото- и видеоматериалов

- посещение пресс-конференций

- продвижение сайта

- организация и проведение деловых встреч

Преимущества:

- бесценный опыт

- оплачиваемый испытательный срок

- оплачиваемые обеды

- дружелюбный коллектив

Если вы соответствуете требованиям и заинтересованы в вакансии, отправляйте резюме на адрес akipressenglish@gmail.com с пометкой "вакансия ньюсрайтера".

Кандидаты, отвечающие требованиям, будут приглашены на собеседование и проверку знаний.