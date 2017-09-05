Англоязычный новостной сайт AKIPRESS.COM ищет корреспондента-переводчика

5 сентября 2017, 11:13 Комментарии
AKIPRESS.COM англоязычный новостной сайт ищет корреспондента-переводчика на полную занятость. Требования для кандидатов:
- высшее образование (лингвистика, американоведение, европоведение, международные отношения, журналистика и т.д.)
- свободное владение английским и русским языками
- опыт работы в области переводов с русского на английский и наоборот является преимуществом
- умение справляться с большим потоком информации
- стрессоустойчивость, умение работать в команде
- усидчивость
- возраст от 20 лет
Обязанности:
- перевод на английский язык статей русской службы/заполнение контента на сайте www.akipress.com
- составление/проведение интервью/опросов/лонгриды и т.д.
- транскрипция/редактирование фото- и видеоматериалов
- посещение пресс-конференций
- продвижение сайта
- организация и проведение деловых встреч
Преимущества:
- бесценный опыт
- оплачиваемый испытательный срок
- оплачиваемые обеды
- дружелюбный коллектив
Если вы соответствуете требованиям и заинтересованы в вакансии, отправляйте резюме на адрес akipressenglish@gmail.com с пометкой "вакансия ньюсрайтера".
Кандидаты, отвечающие требованиям, будут приглашены на собеседование и проверку знаний.