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Глава международного комитета ЖК назвал визит Ш.Мирзиеева в Кыргызстан одной из главных побед во внешней политике республики

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446242-ru.html

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5 сентября 2017, 11:15       Комментарии

Председатель Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности Аскарбек Шадиев ("Бир Бол") назвал визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан одной из главных побед во внешней политике республики за последние 26 лет.
Как сказал депутат в комментарии АКИpress, то, что в Кыргызстан приезжает президент РУз с государственным визитом, говорит об очень многом.
Он напомнил, что накануне три комитета проводили заседание по вопросам границ.
"Проделана огромная работа. Принято политическое решение на уровне глав государств. Ушедшее правительство проделало огромную работу. Большая часть границы будет описана договором. Сейчас мы не можем говорить конкретные вещи, но в целом все складывается для нашей страны очень хорошо. Конечно, еще есть вопросы, и надо ускорять их решение. В Средней Азии впервые все свои пограничные вопросы решил Казахстан, затем Туркменистан. Мы тоже должны стремиться к этому. Со всеми нашими соседями был подписан договор о вечной дружбе, но остались анклавы, они порождают водные, территориальные конфликты. Эти вопросы надо снимать", - отметил А.Шадиев.
Он также добавил, что народы Кыргызстана и Узбекистана - соседи, которые раньше жили в одном государстве. "У нас вера одна. Много совместных браков между гражданами. В период глобализации мы должны объединяться. В будущем, скорее всего, будут открыты границы, открывается рынок 32-милионный. Этот визит очень важный. От этого две стороны получат огромный плюс", - сказал парламентарий.

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