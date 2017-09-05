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Фильм о Саякбае Каралаеве признан самым инновационным на МКФ в Монреале

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365784_fi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446241-ru.html

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Аида Чоткараева признана самой фотогеничной на конкурсе "Миссис Вселенная"

5 сентября 2017, 10:48       Комментарии

Фильм Эрнеста Абдыжапарова "Саякбай. Гомер XX века" завоевал приз "Золотой Зенит" на 41-м международном кинофестивале в Монреале. Об этом в Facebook сообщила актриса Замира Сатыбалдиева.
Кинофестиваль проходил в Монреале с 24 августа по 4 сентября. Кыргызстанский фильм участвовал в основном конкурсе и выиграл приз в номинации "Лучший инновационный фильм".
Лента рассказывает о жизни манасчы Саякбая Каралаева. В нем также описывается его встреча с писателем Чынгызом Айтматовым, которая стала значимым событием для каждого из них.
Роль Саякбая Каралаева в разные периоды жизни исполняют актеры Марат Жанталиев (Саякбай в пожилом возрасте), Бактыбек Нурмат уулу (взрослый Саякбай) и 8-летний манасчи Умот Болот уулу (Саякбай в детстве). Роль Чынгыза Айтматова исполнил сын писателя Эльдар Айтматов.
Продюсером фильма является Саматбек Ибраев, режиссером-постановщиком - Эрнест Абдыжапаров.

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