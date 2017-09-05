Фильм о Саякбае Каралаеве признан самым инновационным на МКФ в Монреале

5 сентября 2017, 10:48 Комментарии

Фильм Эрнеста Абдыжапарова "Саякбай. Гомер XX века" завоевал приз "Золотой Зенит" на 41-м международном кинофестивале в Монреале. Об этом в Facebook сообщила актриса Замира Сатыбалдиева.

Кинофестиваль проходил в Монреале с 24 августа по 4 сентября. Кыргызстанский фильм участвовал в основном конкурсе и выиграл приз в номинации "Лучший инновационный фильм".

Лента рассказывает о жизни манасчы Саякбая Каралаева. В нем также описывается его встреча с писателем Чынгызом Айтматовым, которая стала значимым событием для каждого из них.

Роль Саякбая Каралаева в разные периоды жизни исполняют актеры Марат Жанталиев (Саякбай в пожилом возрасте), Бактыбек Нурмат уулу (взрослый Саякбай) и 8-летний манасчи Умот Болот уулу (Саякбай в детстве). Роль Чынгыза Айтматова исполнил сын писателя Эльдар Айтматов.

Продюсером фильма является Саматбек Ибраев, режиссером-постановщиком - Эрнест Абдыжапаров.