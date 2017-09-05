Доллар США: 68.6000 (-0.088) 
Евро: 81.7678 (-0.2835) 
Золото: 42.91 $/гр (+0.52) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +30°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

10.59: история о педофиле и храбрых девушках, которые шли на танцы10.59: история о педофиле и храбрых девушках, которые шли на танцыВозбуждено дело по факту ложных показаний Азимбека Бекназарова — ГКНБВозбуждено дело по факту ложных показаний Азимбека Бекназарова — ГКНБ

Суд запретил фото- и видеосъемку на процессе по делу Текебаева

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365786_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446240-ru.html

Похожие новости

Суд по делу Текебаева второй раз отказал в своем  отводе

Адвокаты Текебаева заявили отвод судьям в горсуде

В отношении Бекназарова завели дело за дачу заведомо ложных показаний на суде Текебаева

В Финляндии запретят использовать уголь для выработки электроэнергии

МИД КР призывает стороны конфликта к мирному урегулированию процесса в Мьянме

5 сентября 2017, 10:52       Комментарии

Сегодня, 5 сентября, в Бишкекском городском суде началось судебное заседание по делу депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.
В ходе процесса адвокат Чынара Джакупбекова заявила отвод судебной коллегии в связи с тем, что 12 июня 2017 года данной коллегией было вынесено решение о том, что мера пресечения не обжалуется.
Выйдя из совещательной комнаты, суд отказал в своем отводе.
После этого адвокат Канат Хасанов заявил ходатайство о разрешении фото- и видеосъемки на процессе. Суд также отказал в удовлетворении данного ходатайства.
Тогда адвокат попросил заклеить камеру видеонаблюдения в зале суда. Суд удовлетворил просьбу и разрешил закрыть видеокамеру.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум