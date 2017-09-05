Суд запретил фото- и видеосъемку на процессе по делу Текебаева

5 сентября 2017, 10:52 Комментарии

Сегодня, 5 сентября, в Бишкекском городском суде началось судебное заседание по делу депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

В ходе процесса адвокат Чынара Джакупбекова заявила отвод судебной коллегии в связи с тем, что 12 июня 2017 года данной коллегией было вынесено решение о том, что мера пресечения не обжалуется.

Выйдя из совещательной комнаты, суд отказал в своем отводе.

После этого адвокат Канат Хасанов заявил ходатайство о разрешении фото- и видеосъемки на процессе. Суд также отказал в удовлетворении данного ходатайства.

Тогда адвокат попросил заклеить камеру видеонаблюдения в зале суда. Суд удовлетворил просьбу и разрешил закрыть видеокамеру.