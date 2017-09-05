Возбуждено дело по факту ложных показаний Азимбека Бекназарова — ГКНБ

5 сентября 2017, 10:49 Комментарии

БИШКЕК, 5 сен - Sputnik. Госкомитет национальной безопасности возбудил уголовное дело по факту ложных показаний экс-члена Временного правительства Азимбека Бекназарова на суде в пользу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, сообщила пресс-служба ГКНБ.

В ведомстве сообщили, что 15 августа в госкомитет из Генеральной прокуратуры поступила аудиозапись разговора между Бекназаровым и экс-депутатом Камчыбеком Ташиевым. Запись ранее появилась в Сети, в ней Бекназаров публично рассказывает, что он дал ложные показания в суде, сообщили в спецслужбах.

Также в ГКНБ обратилась руководитель одного из информационных сайтов Раушан Айткулова.

"К заявлению Айткулова приложила видеозапись своего разговора с Бекназаровым, где последний признается, что в ходе допроса в суде дал заведомо ложные показания в пользу Текебаева. При этом Бекназаров сообщает, что Текебаев и другие сторонники партии "Ата Мекен", являясь членами Временного правительства, в 2010 году для получения контроля "вмешивались" в деятельность сотовой компании MegaCom", - сообщили в ГКНБ.

В целях проверки по вышеуказанным видео- и аудиозаписи было назначено фоноскопическое идентификационное исследование, которое провели специалисты независимого экспертного учреждения в Алматы (Казахстан).

Согласно заключению данного исследования, достоверно установлено, что голос на аудиозаписи, размещенной в Интернете, и на видеозаписи, представленной Айткуловой, принадлежит Бекназарову, при этом каких-либо признаков монтажа и изменений нет.

По итогам собранных материалов возбуждено уголовное дело, начато следствие.

16 августа Первомайский райсуд столицы признал Омурбека Текебаева коррупционером и лишил его свободы на восемь лет. Лидера "Ата Мекена" обвиняли в том, что он взял у российского бизнесмена Леонида Маевского один миллион долларов за допуск к управлению ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom). Адвокаты осужденного обжаловали приговор первой инстанции, и 5 сентября дело должно быть рассмотрено в Бишкекском городском суде.

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