10.59: история о педофиле и храбрых девушках, которые шли на танцы

5 сентября 2017, 10:59 Комментарии

Эту историю мне рассказала коллега.

Сегодня этот кейс разлетелся бы по новостным изданиям Кыргызстана и был в топе. Но это произошло сорок лет назад, и все же я думаю, что этот случай стоит предать огласке.

В одном из небольших поселков южного региона вечером пропала девочка. Крошка не вернулась домой после вечерних "казаков-разбойников". Когда терпение и нервы мамы и старших сестер достигли предела, они отправились на поиски малышки. Никто ее не видел. Паника нарастала, но что может случиться с девочкой в селе, где все друг друга знают?..

Через некоторое время отчаянных поисков навстречу обеспокоенным родственникам вышли две односельчанки: Рита и Валя вели заплаканную девочку под руки.

- Что случилось!? Где ты была?

- Мамочка, только не ругай меня! Я уже к дому шла, ко мне дядя подошел, сказал, что ребята там меня ждут и мы пойдем есть пирожные, а потом затащил в этот заброшенный дом, зажал мне рот... И снял штаны...

Крошка опять залилась слезами. Тогда она не понимала, чем все это могло обернуться. Мама и сестры стояли в шоке, не понимая, как это вообще возможно и почему малышку привели соседки.

В тот вечер Рита и Валя шли на танцы: нарядные, уже в сумерках они проходили мимо заброшенной постройки, как вдруг услышали сдавленные крики. Несмотря на то что была ночь и девчонки сами были беззащитны, они рванули в незнакомое помещение на звук воя или крика - разобрать было невозможно...

Им было страшно, как и любому нормальному человеку, но они поняли, что если не вмешаются, будет хуже.

За несколько секунд две девушки предотвратили насилие над беззащитным ребенком. Педофил, увидев их, испугался, выпустил крошку и со спущенными штанами убежал в ночь.

Рита и Валя, на мой взгляд, настоящие герои. Сегодня они бы стали звездами новостных выпусков, но тогда им сказали искреннее спасибо. И этого девушкам было достаточно. Мне кажется, нам всем нужно что-то почерпнуть из этой истории, которая произошла 40 лет назад.

Теперь к новостям.

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На этом у меня все.

В стране 10.59.

С уважением Светлана Федотова

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