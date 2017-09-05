Представители 20 компаний Узбекистана приехали на бизнес-форум в Бишкек

5 сентября 2017, 11:08 Комментарии

БИШКЕК, 5 сен - Sputnik. Представители 20 узбекистанских компаний приехали на бизнес-форум, который откроется сегодня в Бишкеке в рамках госвизита президента РУз Шавката Мирзиёева, сообщает Торгово-промышленная палат Кыргызстана.

"5 сентября 2017 года в Бишкеке торгово-промышленные палаты КР и РУз организуют бизнес-диалог. Для участия в деловом событии прибыла делегация из Узбекистана представителей Министерства внешней экономики, Госкомитета по инвестициям, Торгово-промышленной палаты и 20 узбекистанских компаний", - говорится в сообщении.

Согласно данным ТПП КР, компаниям из соседней страны интересны создание совместных предприятий, в частности, по переработке использованных автошин и производству резиновых изделий, а также экспорт угля из Кыргызстана и сотрудничество в сельхозсфере.

По мнению президента ТПП КР Марата Шаршекеева, у стран есть все предпосылки и экономические возможности для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества. Сельхозтехника, продукты машиностроения, текстильные изделия, сельхозпродукция - это лишь неполный перечень возможных взаимовыгодных отношений, в которых стороны могут найти точки соприкосновения.

В настоящий момент между Кыргызстаном и Узбекистаном действует режим свободной торговли.

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