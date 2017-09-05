Келдибеков не согласен с решением ЦИК: экс-спикер планирует доказать незаконность действий Н.Шайлдабековой

5 сентября 2017, 11:11 Комментарии

Кандидат в президенты Ахматбек Келдибеков не согласен с решением ЦИК об отказе в регистрации в качестве кандидата на пост президента и намерен отстаивать свою правоту. Об этом K-News сообщил помощник экс-спикера ЖК КР Шаирбек Маматокторов.

У политика есть претензии не только к решению Центрзбиркома, но и к самой процедуре голосования на заседании рабочей группы.

"Вчера, 4 сентября, председатель ЦИК Шайлдабекова оперировала некими четырьмя доверенностями отсутствующих членов рабочей группы. Там двое высказались против решения рабочей группы о том, чтобы ЦИК не регистрировал Келдибекова в качестве кандидата в президенты, двое – за. Итого 8 человек (включая две доверенности) выступили за решение ЦИК, 4 – против. Однако когда мы попросили показать нам эти две доверенности, то председатель показала их нашему представителю, но он не успел разобраться. Когда мы попросили взять копии доверенностей, Шайлдабекова нам отказала, ссылаясь на то, что идет заседание. Мы дождались окончания заседания, но нам все равно было отказано в предоставлении копий", — сказал Маматокторов.

Помощник экс-спикера Келдибекова подозревает, что копии доверенностей не были представлены, поскольку документы являются поддельными.

"Вопрос, почему она скрывает эти документы? Не скрывает ли она поддельные доверенности? У нас есть информация о том, что один из членов рабочей группы ЦИК не смог прийти на заседание по семейным обстоятельствам. Так вот, этот человек нам сообщил, что не подписывал никаких доверенностей ни за, ни против. По понятным причинам его фамилию называть не можем. Таким образом, у нас есть основания подозревать, что нам не были предоставлены копии в связи с тем, что документы являются поддельными. Это преступление", — добавил Шаирбек.

Он отметил, что Келдибеков ожидал такого сценария развития событий.

"Сегодня будут поданы два апелляционных документа: первый – это иск на обжалование решения ЦИК в суде, второй – заявление в Генеральную прокуратуру КР о проверке подлинности доверенностей", — сообщил Маматокторов.

Напомним, причина отказа ЦИК в регистрации Келдибекова в качестве кандидата в президенты – непогашенная судимость.

"Официальная дата погашения судимости — 8 ноября. Здесь уместно отметить тот факт, что когда мы в прошлом году обращались с апелляционной жалобой в Верховный суд, они в нарушение закона протянули рассмотрение жалобы на три месяца, хотя должны были рассмотреть ее в течение месяца. То есть все было заранее продумано и просчитано, чтобы Келдибеков не попал на выборы президента. Мы подавали апелляцию еще в июле. Если бы все было по закону, то судимость была бы погашена в августе. Они заранее предусмотрели все, политическое гонение началось еще с тех времен", — сказал Шаирбек Маматокторов.

Представители Келдибекова подчеркивают: политик намерен доказать свою правоту, а также добиться для председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой наказания, предусмотренного законодательством, "за ее незаконные действия".