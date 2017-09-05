В бишкекской квартире обнаружен труп пожилой женщины

5 сентября 2017, 10:47 Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Кабар/. В Бишкеке в одной из квартир, расположенной в Октябрьском районе столицы спасатели МЧС обнаружили труп пожилой женщины.

По ее данным, вечером 4 сентября жители одной из квартир по улице Элебаева обратились в спасательную службу с просьбой открыть входную дверь. Спасатели прибыли на место примерно в 20:20 часов вечера и, разблокировав дверь, обнаружили в квартире мертвую женщину 1956 года рождения.

Позже на место прибыли сотрудники милиции для проведения оперативных работ.