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В бишкекской квартире обнаружен труп пожилой женщины

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446235-ru.html

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5 сентября 2017, 10:47       Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Кабар/. В Бишкеке в одной из квартир, расположенной в Октябрьском районе столицы спасатели МЧС обнаружили труп пожилой женщины.
По ее данным, вечером 4 сентября жители одной из квартир по улице Элебаева обратились в спасательную службу с просьбой открыть входную дверь. Спасатели прибыли на место примерно в 20:20 часов вечера и, разблокировав дверь, обнаружили в квартире мертвую женщину 1956 года рождения.
Позже на место прибыли сотрудники милиции для проведения оперативных работ.

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