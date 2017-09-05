400 наблюдателей миссии БДИПЧ/ОБСЕ будут следить за президентскими выборами

5 сентября 2017, 10:28 Комментарии

Миссия международного наблюдения Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) направит на президентские выборы в Кыргызстане 400 наблюдателей. Об этом сообщил глава миссии Александр Кельчевски.

По его словам, ожидается прибытие и директора ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ) Ингибьёрга Сольрун Гисладоттира. 400 международных наблюдателей от миссии будут работать на выборах 15 октября. Они будут проводить мониторинг прозрачности и качества организации выборного процесса, хода выборов, соблюдения прав избирателей и кандидатов в президенты.

Миссия наблюдателей ОБСЕ проводила наблюдение выборных процессов КР последних лет. Исключение составил референдум в декабре прошлого года, когда миссия отказалась от работы в Кыргызстане, ссылаясь на нехватку ресурсов. Незадолго до этого кыргызская сторона заявила о намерении понизить статус организации в республике.