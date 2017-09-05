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400 наблюдателей миссии БДИПЧ/ОБСЕ будут следить за президентскими выборами

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365781_40...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446234-ru.html

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5 сентября 2017, 10:28       Комментарии

Миссия международного наблюдения Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) направит на президентские выборы в Кыргызстане 400 наблюдателей. Об этом сообщил глава миссии Александр Кельчевски.
По его словам, ожидается прибытие и директора ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ) Ингибьёрга Сольрун Гисладоттира. 400 международных наблюдателей от миссии будут работать на выборах 15 октября. Они будут проводить мониторинг прозрачности и качества организации выборного процесса, хода выборов, соблюдения прав избирателей и кандидатов в президенты.
Миссия наблюдателей ОБСЕ проводила наблюдение выборных процессов КР последних лет. Исключение составил референдум в декабре прошлого года, когда миссия отказалась от работы в Кыргызстане, ссылаясь на нехватку ресурсов. Незадолго до этого кыргызская сторона заявила о намерении понизить статус организации в республике.

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