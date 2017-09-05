Адвокаты Текебаева заявили отвод судьям в горсуде

5 сентября 2017, 10:39 Комментарии

Сегодня, 5 сентября, в Бишкекском городском суде началось судебное заседание по делу депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

В ходе процесса суд установил личности подсудимых.

Адвокат Чынара Джакупбекова заявила отвод судебной коллегии в связи с тем, что 12 июня 2017 года данной коллегией было вынесено решение о том, что мера пресечения не обжалуется.

"Однако вы вновь взялись за рассмотрение дела, несмотря на то, что мной было внесено представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении вас уголовного дела. Вы будете предвзято относиться ко мне, соответственно, и к Текебаеву. Вы уже один раз нарушили закон, и теперь не можете вести процесс. Я заранее знаю, что вы вынесете неправосудное решение", - сказала Джакупбекова.

Адвокат Канат Хасанов отметил, что отвод заявлен в соответствии с УПК.

"Вы действительно рассматривали дело в этом же составе. Согласно статье 71 УПК, судья, участвующий ранее в деле, не может рассматривать повторно это дело в порядке надзора", - пояснил он.

В свою очередь прокуратура выступила против. Суд удалился в совещательную комнату.