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Адвокаты Текебаева заявили отвод судьям в горсуде

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365785_ad...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446233-ru.html

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ЦИК отказал в регистрации Келдибекову и Текебаеву

ЦИК не допустила Омурбека Текебаева к участию в выборах

5 сентября 2017, 10:39       Комментарии

Сегодня, 5 сентября, в Бишкекском городском суде началось судебное заседание по делу депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.
В ходе процесса суд установил личности подсудимых.
Адвокат Чынара Джакупбекова заявила отвод судебной коллегии в связи с тем, что 12 июня 2017 года данной коллегией было вынесено решение о том, что мера пресечения не обжалуется.
"Однако вы вновь взялись за рассмотрение дела, несмотря на то, что мной было внесено представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении вас уголовного дела. Вы будете предвзято относиться ко мне, соответственно, и к Текебаеву. Вы уже один раз нарушили закон, и теперь не можете вести процесс. Я заранее знаю, что вы вынесете неправосудное решение", - сказала Джакупбекова.
Адвокат Канат Хасанов отметил, что отвод заявлен в соответствии с УПК.
"Вы действительно рассматривали дело в этом же составе. Согласно статье 71 УПК, судья, участвующий ранее в деле, не может рассматривать повторно это дело в порядке надзора", - пояснил он.
В свою очередь прокуратура выступила против. Суд удалился в совещательную комнату.

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