В Бишкеке ограничат движение по некоторым улицам 5 и 6 сентября

5 сентября 2017, 10:42 Комментарии

В Бишкеке два дня, 5 и 6 сентября, перекроют для движения автотранспорта некоторые улицы. Об этом сообщает столичная пресс-служба патрульной милиции.

По данным правоохранителей, временное перекрытие запланировано от международного аэропорта "Манас" до улицы Фучика. Далее проспект Жибек Жолу будет перекрыт от улицы Фучика до проспекта Манаса. Затем кортеж направится по проспекту Манаса и Айтматова прямо до госрезиденции "Ала-Арча".

Отметим данные ограничения связаны с приездом в Кыргызстан главы Узбекистана Шавката Мирзиёева.