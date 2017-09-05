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ЦИК не принял подписные листы пяти претендентов на пост президента

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/tsik-n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446231-ru.html

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5 претендентов на пост президента не набрали достаточного количества подписей избирателей

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5 сентября 2017, 10:18       Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов не приняла подписные листы пяти кандидатов на пост президента КР.
Так, члены ЦИК признали недействительными подписные листы Риты Карасартовой, Кубана Чороева, Камилы Шаршекеевой, Турсунбека Акуна и Талгатбека Кожогулова.
У претендента Кожогулова, согласно заключению рабочей группы по приему и проверке подписных листов, выявлено недостоверных и недействительных 5 тыс. 203 подписи, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 26 тыс. 15 подписей.
У экс-омбудсмена Акуна выявлено недостоверных и недействительных 4 тыс. 186 подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 20 тыс. 930 подписей.
У Шаршекеевой рабочая группа выявила 15 тыс. 580 недействительных подписей, у Чороева – 22 тыс. 235, у Карасартовой — 4 тыс. 680 подписей.
Сообщается, что подписи выполнены от имени одного лица другим лицом, сведения об избирателях внесены в подписной лист не собственноручно, не указаны все необходимые сведения.
Действительными Центризбирком признал подписные листы Арсланбека Малиева, Токтайым Уметалиевой и Арстанбека Абдылдаева.

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