ЦИК не принял подписные листы пяти претендентов на пост президента

5 сентября 2017, 10:18 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов не приняла подписные листы пяти кандидатов на пост президента КР.

Так, члены ЦИК признали недействительными подписные листы Риты Карасартовой, Кубана Чороева, Камилы Шаршекеевой, Турсунбека Акуна и Талгатбека Кожогулова.

У претендента Кожогулова, согласно заключению рабочей группы по приему и проверке подписных листов, выявлено недостоверных и недействительных 5 тыс. 203 подписи, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 26 тыс. 15 подписей.

У экс-омбудсмена Акуна выявлено недостоверных и недействительных 4 тыс. 186 подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 20 тыс. 930 подписей.

У Шаршекеевой рабочая группа выявила 15 тыс. 580 недействительных подписей, у Чороева – 22 тыс. 235, у Карасартовой — 4 тыс. 680 подписей.

Сообщается, что подписи выполнены от имени одного лица другим лицом, сведения об избирателях внесены в подписной лист не собственноручно, не указаны все необходимые сведения.

Действительными Центризбирком признал подписные листы Арсланбека Малиева, Токтайым Уметалиевой и Арстанбека Абдылдаева.