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В Индии разъяренный слон затоптал любителя селфи

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-indii-r...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446230-ru.html

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5 сентября 2017, 10:12       Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Кабар/. В Индии слон затоптал местного жителя, пытавшегося сделать с ним селфи. Соответствующее видео опубликовал таблоид Daily Mail.
По информации издания, инцидент произошел в парке в штате Орисса. По словам очевидцев происшествия, местный житель хотел сфотографироваться со слоном и подошел к нему слишком близко, чем спровоцировал агрессию.
На ролике видно, как слон гонится за мужчиной, в какой-то момент тот падает, и животное забивает его ногами, при этом подоспевшие на помощь работники парка не могут отогнать животное.
Сообщается, что жертва скончалась в машине скорой помощи по дороге в госпиталь.
Источник РИА Новости

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