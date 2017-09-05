В Индии разъяренный слон затоптал любителя селфи

5 сентября 2017, 10:12 Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Кабар/. В Индии слон затоптал местного жителя, пытавшегося сделать с ним селфи. Соответствующее видео опубликовал таблоид Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел в парке в штате Орисса. По словам очевидцев происшествия, местный житель хотел сфотографироваться со слоном и подошел к нему слишком близко, чем спровоцировал агрессию.

На ролике видно, как слон гонится за мужчиной, в какой-то момент тот падает, и животное забивает его ногами, при этом подоспевшие на помощь работники парка не могут отогнать животное.

Сообщается, что жертва скончалась в машине скорой помощи по дороге в госпиталь.

Источник РИА Новости