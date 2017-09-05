Турсунбеков: Особое внимание нужно уделять образованию детей

5 сентября 2017, 10:14 Комментарии

Бишкек, 5.09.17 /Кабар/. Для того чтобы развивалась страна, ради будущего наших детей нужно уделять особое внимание образованию, сказал спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков на церемонии открытия второго здания детского сада "Умсунай апа" в селе Жан-Булак Нарынского района.

По его словам, необходимо усиливать меры, направленные на защиту и образование детей. В последние два года проводятся капитальные ремонты школ, строятся детские сады. Пример этому и сегодняшнее открытие дошкольного образовательного учреждения.

Турсунбеков отметил, что детский сад играет большую роль не только в получении образования, но и способствует раскрытию их талантов.

"В целях поддержки учителей и отличников, совместно с местным управлением реализуются различные проекты. Среди молодежи села Жан-Булак много тех, кто отличился в спортивных мероприятиях, и поэтому мы и дальше будем вкладывать в будущее наших детей", - отметил торага парламента.

Напомним, Турсунбеков на участке, где располагался дом его родителей, построил на свои личные средства и передал в муниципальную собственность детский сад, рассчитанный на 100 мест. В 2015 году было завершено строительство здания детского сада рассчитанного на 50 детей, и на сегодняшний день была сдана в эксплуатацию со всеми необходимыми условиями вторая часть здания данного дошкольного учреждения.