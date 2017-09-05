В Бишкеке пройдет V Международный форум "Антиконтрафакт"

5 сентября 2017, 10:25 Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Тумара Туратбекова – Кабар/. В Бишкеке с 14 по 16 сентября 2017 года пройдет V Международный форум "Антиконтрафакт", в рамках председательства Кыргызстана в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил председатель Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций КР (Кыргызпатент) Досалы Эсеналиев.

По его словам, форум будет посвящен вопросам противодействия производству и незаконному обороту промышленной продукции, в том числе эффективной защиты прав интеллектуальной собственности.

"Ожидается, что в форуме примут участие около 400 представителей государственных и бизнес структур. Будут проводиться круглые столы, где участники могут обсудить пути улучшения государственной политики в сфере развития цивилизованного рынка товаров и услуг, системы противодействия, а также таможенные вопросы, продвижения промышленной продукции, сертификации, антимонопольного регулирования и тд", - добавил Эсеналиев.

Форум будет состоять из конференций, пленарных заседаний и выставки, на которой будут представлены образцы контрафактной лицензионной продукции.