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В Бишкеке пройдет V Международный форум "Антиконтрафакт"

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446227-ru.html

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5 сентября 2017, 10:25       Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Тумара Туратбекова – Кабар/. В Бишкеке с 14 по 16 сентября 2017 года пройдет V Международный форум "Антиконтрафакт", в рамках председательства Кыргызстана в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил председатель Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций КР (Кыргызпатент) Досалы Эсеналиев.
По его словам, форум будет посвящен вопросам противодействия производству и незаконному обороту промышленной продукции, в том числе эффективной защиты прав интеллектуальной собственности.
"Ожидается, что в форуме примут участие около 400 представителей государственных и бизнес структур. Будут проводиться круглые столы, где участники могут обсудить пути улучшения государственной политики в сфере развития цивилизованного рынка товаров и услуг, системы противодействия, а также таможенные вопросы, продвижения промышленной продукции, сертификации, антимонопольного регулирования и тд", - добавил Эсеналиев.
Форум будет состоять из конференций, пленарных заседаний и выставки, на которой будут представлены образцы контрафактной лицензионной продукции.

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