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В Бишкеке пройдет кыргызско-узбекский бизнес-форум

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446226-ru.html

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5 сентября 2017, 10:30       Комментарии

Бишкек, 5.09.17 /Кабар/. В Бишкеке сегодня пройдет кыргызско-узбекский бизнес-форум, сообщили в Министерстве экономики.
В нем примут участие представители Министерства внешней торговли Узбекистана, Госкомитета по инвестициям, Торгово-промышленной палаты, а также более 20 компаний.
С кыргызской стороны представители Торгово-промышленной палаты, Министерства экономики, бизнес сообщества Кыргызстана.
Основная цель форума, расширение взаимодействия и укрепление партнерских отношений между кыргызскими и узбекскими деловыми кругами, а также содействие увеличению товарооборота между двумя государствами.
По итогам 2016 года товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном достиг около 170 млн долларов.
Посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов недавно сообщил, что за первое полугодие 2017 года товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном составил 110 млн долларов.
Отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном, по мнению наблюдателей, начали налаживаться с осени прошлого года.

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