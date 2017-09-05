В Бишкеке пройдет кыргызско-узбекский бизнес-форум

5 сентября 2017, 10:30 Комментарии

Бишкек, 5.09.17 /Кабар/. В Бишкеке сегодня пройдет кыргызско-узбекский бизнес-форум, сообщили в Министерстве экономики.

В нем примут участие представители Министерства внешней торговли Узбекистана, Госкомитета по инвестициям, Торгово-промышленной палаты, а также более 20 компаний.

С кыргызской стороны представители Торгово-промышленной палаты, Министерства экономики, бизнес сообщества Кыргызстана.

Основная цель форума, расширение взаимодействия и укрепление партнерских отношений между кыргызскими и узбекскими деловыми кругами, а также содействие увеличению товарооборота между двумя государствами.

По итогам 2016 года товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном достиг около 170 млн долларов.

Посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов недавно сообщил, что за первое полугодие 2017 года товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном составил 110 млн долларов.

Отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном, по мнению наблюдателей, начали налаживаться с осени прошлого года.