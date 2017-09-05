Видео — "Почему стоит посетить Кыргызстан?" Правительство КР подготовило видеоролик к введению eVisa

5 сентября 2017, 10:17 Комментарии

В Кыргызстане для иностранцев с 1 сентября будет введена электронная виза. В связи с этим по заказу Министерства иностранных дел был создан видеоролик о туристическом потенциале Кыргызстана.

В ролике пара иностранных туристов путешествует по достопримечательностям Кыргызстана и показаны те места, ради которых стоит посетить КР. Также указано, что получение электронной визы - еще одна причина посетить Кыргызскую Республику.

Электронная виза позволит иностранным гражданам получать въездные-выездные туристические или деловые визы сроком 90 дней через интернет без необходимости обращения в дипломатические представительства или консульские учреждения Кыргызстана.