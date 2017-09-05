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Комитет ЖК одобрил соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов Бразилии и Марокко

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446224-ru.html

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5 сентября 2017, 10:37       Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности 5 сентября одобрил соглашение между Кыргызстаном и Бразилией, Кыргызстаном и Марокко об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.
Согласно документам, владельцы данной категории паспортов смогут находиться на территории стран без регистрации в течение 30 дней.
Также члены комитета в трех чтениях поддержали ратификацию соглашения между правительствами КР и Беларуси о взаимной защите секретной информации.

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