Комитет ЖК одобрил соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов Бразилии и Марокко

5 сентября 2017, 10:37 Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности 5 сентября одобрил соглашение между Кыргызстаном и Бразилией, Кыргызстаном и Марокко об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Согласно документам, владельцы данной категории паспортов смогут находиться на территории стран без регистрации в течение 30 дней.

Также члены комитета в трех чтениях поддержали ратификацию соглашения между правительствами КР и Беларуси о взаимной защите секретной информации.