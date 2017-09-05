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Глава айыл окмоту стал вице-президентом Федерации гиревого спорта КР

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365670_gl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446223-ru.html

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ГНС: Сегодня последний день уплаты налогов на транспорт, жилые дома и землю

ГНС напоминает: сегодня последний день уплаты налогов на транспорт, жилье и землю

5 сентября 2017, 9:48       Комментарии

Эмиля Чакибаева избрали вице-президентом Федерации гиревого спорта Кыргызстана. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.
Как уточняется, накануне на собрании федерации Чакибаева избрали вице-президентом. Он является главой Кок-Жарского айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области.
Отметим, президентом остался Кубат Абдраимов, первым вице-президентом является Ильич Чокеев, а генеральным секретарем - Шамиль Яргаев.
Федерация данного вида спорта была создана в 2008 году.
Гиревой спорт - циклический вид спорта, в основе которого лежит подъем гирь максимально возможное число раз за отведенный промежуток времени.

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