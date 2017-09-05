Глава айыл окмоту стал вице-президентом Федерации гиревого спорта КР

5 сентября 2017, 9:48 Комментарии

Эмиля Чакибаева избрали вице-президентом Федерации гиревого спорта Кыргызстана. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Как уточняется, накануне на собрании федерации Чакибаева избрали вице-президентом. Он является главой Кок-Жарского айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области.

Отметим, президентом остался Кубат Абдраимов, первым вице-президентом является Ильич Чокеев, а генеральным секретарем - Шамиль Яргаев.

Федерация данного вида спорта была создана в 2008 году.

Гиревой спорт - циклический вид спорта, в основе которого лежит подъем гирь максимально возможное число раз за отведенный промежуток времени.