У премьер-министра появился новый советник

5 сентября 2017, 9:54 Комментарии

Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Султанов Талант Исакович назначен советником премьер-министра. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Талант Султанов, 1978 года рождения, выпускник программы профессионального образования Гарвардского университета (2016 г.), имеет степень магистра по финансам Колумбийского университета (2006 г.) и степень бакалавра Университета Сан-Франциско (1999 г.), который окончил с отличием.

Талант Султанов является координатором рабочей группы "Таза Коом". Ранее занимал должность директора Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики и вице-президента по финансам Американского университета в Центральной Азии.

Также он работал в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне и центральноазиатском офисе в Алматы.