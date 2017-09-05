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У премьер-министра появился новый советник

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365778_y_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446222-ru.html

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5 сентября 2017, 9:54       Комментарии

Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Султанов Талант Исакович назначен советником премьер-министра. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.
Талант Султанов, 1978 года рождения, выпускник программы профессионального образования Гарвардского университета (2016 г.), имеет степень магистра по финансам Колумбийского университета (2006 г.) и степень бакалавра Университета Сан-Франциско (1999 г.), который окончил с отличием.
Талант Султанов является координатором рабочей группы "Таза Коом". Ранее занимал должность директора Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики и вице-президента по финансам Американского университета в Центральной Азии.
Также он работал в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне и центральноазиатском офисе в Алматы.

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