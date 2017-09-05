ГКНБ: Возбуждено уголовное дело в отношении Азимбека Бекназарова

5 сентября 2017, 9:59 Комментарии

15 августа 2017 года для организации и проведения соответствующей проверки в ГКНБ КР из Генеральной прокуратуры поступила аудиозапись разговора между Азимбеком Бекназаровым и Камчыбеком Ташиевым, ранее появившаяся в сети интернет, где Бекназаров публично рассказывает, что он дал ложные показания на суде в пользу Омурбека Текебаева.

Также в ГКНБ обратилась руководитель проекта информационного сайта comment. kg Р. Айткулова с заявлением в отношении А. Бекназарова по факту дачи последним заведомо ложных показаний на суде по делу О. Текебаева и Д. Чотонова.

К заявлению Р. Айткулова приложила видеозапись своего разговора с А. Бекназаровым, где последний признается, что в ходе допроса в суде дал заведомо ложные показания в пользу О. Текебаева. При этом Бекназаров сообщает, что Текебаев и другие сторонники партии "Ата Мекен", являясь членами временного правительства в 2010 году, для получения контроля "вмешивались" в деятельность сотовой компании "Мегаком".

В целях проверки по вышеуказанным видео и аудиозаписи было назначено фоноскопическое идентификационное исследование, которое было проведено специалистами независимого экспертного учреждения в городе Алматы Республики Казахстан. Согласно заключению данного исследования достоверно установлено, что один из голосов аудиозаписи, размещенной в сети интернет, и видеозаписи, представленной Р. Айткуловой, принадлежит А. Бекназарову, при этом каких-либо признаков монтажа и изменений не имеется.

По итогам собранных материалов возбуждено уголовное дело, начато следствие.