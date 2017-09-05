Школа молодого журналиста Sputnik открыла двери для специалистов

5 сентября 2017, 10:00 Комментарии

БИШКЕК, 5 сен - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik дало старт очередной Школе молодого журналиста Sputnik, работа которой продлится до 7 сентября.

Сентябрьская сессия школы ориентирована на молодых журналистов из стран СНГ и Балтии, а также из Грузии. Среди участников - представители более чем 20 СМИ, в том числе информационных агентств APA (Азербайджан), Казинформ (Казахстан), Медиамакс (Армения), Озодагон (Таджикистан), Uzbekistan Today (Узбекистан), Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана, Белтелерадиокомпании (Беларусь), Общественной телекомпании Армении и других.

Участники образовательного проекта ознакомятся с работой современного мультимедийного информагентства, узнают об особенностях создания новостного контента для онлайн-СМИ, а также о специфике SMM-продвижения материалов. Отдельное внимание в рамках школы будет уделено практическим занятиям: на мастер-классах молодые журналисты под руководством опытных экспертов обсудят варианты решения различных задач, которые стоят перед современными медиа.

"В первую очередь мы рассчитываем на то, что школа станет площадкой для профессионального диалога журналистов из стран ближнего зарубежья. Будет интересно и полезно не только рассказать о работе нашего агентства, но и узнать, как работают коллеги", - подчеркнул заместитель главного редактора международного информационного агентства и радио Sputnik Андрей Благодыренко.

Школа молодого журналиста Sputnik реализуется в рамках программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). С 2015 года более 100 молодых журналистов из разных стран стали участниками уникального проекта международного обмена опытом в области медиа.

Sputnik (sputniknews.com) - международное информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

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