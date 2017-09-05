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Пострадавшие в ДТП под Пензой кыргызстанцы выписаны из больницыПострадавшие в ДТП под Пензой кыргызстанцы выписаны из больницыВ отношении Бекназарова завели дело за дачу заведомо ложных показаний на суде ТекебаеваВ отношении Бекназарова завели дело за дачу заведомо ложных показаний на суде Текебаева

Возбуждено уголовное дело по факту дачи заведомо ложных показаний Азимбеком Бекназаровым

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/vozbuz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446219-ru.html

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В отношении Бекназарова завели дело за дачу заведомо ложных показаний на суде Текебаева

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5 сентября 2017, 10:09       Комментарии

15 августа для организации и проведения соответствующей проверки в ГКНБ КР из Генеральной прокуратуры поступила аудиозапись разговора между Азимбеком Бекназаровым и Камчыбеком Ташиевым, ранее появившаяся в сети Интернет, где Бекназаров публично рассказывает, что он дал ложные показания на суде в пользу Омурбека Текебаева.
Также в ГКНБ обратилась руководитель проекта информационного сайта comment. kg Р.Айткулова, с заявлением в отношении Бекназарова, по факту дачи последним заведомо ложных показаний на суде по делу Текебаева и Чотонова.
"К заявлению Р.Айткулова приложила видеозапись своего разговора с Бекназаровым, где последний признается, что в ходе допроса в суде дал заведомо ложные показания в пользу Текебаева. При этом Бекназаров сообщает, что Текебаев и другие сторонники партии "Ата-Мекен", являясь членами Временного правительства в 2010 году для получения контроля "вмешивались" в деятельность сотовой компании "Мегаком"", – говорится в сообщении.
В целях проверки, по обоим вышеуказанным видео и аудиозаписи назначено фоноскопическое идентификационное исследование, проведенное специалистами независимого экспертного учреждения в Алмате. Согласно заключению установлено, что голоса аудиозаписи, размещенной в сети Интернет и видеозаписи, представленной Айткуловой принадлежат Бекназарову, при этом каких-либо признаков монтажа и изменений, не имеется.
По итогам собранных материалов возбуждено уголовное дело, начато следствие.
Напомним, 26 февраля 2017 года в рамках возбужденного уголовного делаО.Текебаев и Д.Чотонов были задержаны по подозрению в коррупции. 21 апреля 2017 года им было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 ("Коррупция") УК КР. Текебаев обвиняется в том, что пытался продать контрольный пакет акций государственного сотового оператора "Мегаком" российскому бизнесмену Леониду Маевскому, взяв у него $1 миллион. Однако сделка не состоялась, так как депутаты отказались поддержать продажу "Мегакома".

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