Возбуждено уголовное дело по факту дачи заведомо ложных показаний Азимбеком Бекназаровым

5 сентября 2017, 10:09 Комментарии

15 августа для организации и проведения соответствующей проверки в ГКНБ КР из Генеральной прокуратуры поступила аудиозапись разговора между Азимбеком Бекназаровым и Камчыбеком Ташиевым, ранее появившаяся в сети Интернет, где Бекназаров публично рассказывает, что он дал ложные показания на суде в пользу Омурбека Текебаева.

Также в ГКНБ обратилась руководитель проекта информационного сайта comment. kg Р.Айткулова, с заявлением в отношении Бекназарова, по факту дачи последним заведомо ложных показаний на суде по делу Текебаева и Чотонова.

"К заявлению Р.Айткулова приложила видеозапись своего разговора с Бекназаровым, где последний признается, что в ходе допроса в суде дал заведомо ложные показания в пользу Текебаева. При этом Бекназаров сообщает, что Текебаев и другие сторонники партии "Ата-Мекен", являясь членами Временного правительства в 2010 году для получения контроля "вмешивались" в деятельность сотовой компании "Мегаком"", – говорится в сообщении.

В целях проверки, по обоим вышеуказанным видео и аудиозаписи назначено фоноскопическое идентификационное исследование, проведенное специалистами независимого экспертного учреждения в Алмате. Согласно заключению установлено, что голоса аудиозаписи, размещенной в сети Интернет и видеозаписи, представленной Айткуловой принадлежат Бекназарову, при этом каких-либо признаков монтажа и изменений, не имеется.

По итогам собранных материалов возбуждено уголовное дело, начато следствие.

Напомним, 26 февраля 2017 года в рамках возбужденного уголовного делаО.Текебаев и Д.Чотонов были задержаны по подозрению в коррупции. 21 апреля 2017 года им было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 ("Коррупция") УК КР. Текебаев обвиняется в том, что пытался продать контрольный пакет акций государственного сотового оператора "Мегаком" российскому бизнесмену Леониду Маевскому, взяв у него $1 миллион. Однако сделка не состоялась, так как депутаты отказались поддержать продажу "Мегакома".