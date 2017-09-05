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МИД КР призывает стороны конфликта к мирному урегулированию процесса в Мьянме

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/mid-kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446218-ru.html

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Кыргызстан выразил свою позицию по конфликту в Мьянме

Мьянма возглавила мировой рейтинг благотворительности

5 сентября 2017, 8:52       Комментарии

МИД Кыргызстана призывает стороны конфликта к мирному урегулированию процесса в Мьянме.
Внешнеполитическое ведомство Кыргызстана, руководствуясь уставами ООН и ОИС, выражает серьезную озабоченность сложившейся ситуацией в Мьянме в отношении мусульманской общины.
Напомним, накануне в связи со сложившейся непростой ситуацией в Мьянме и большим общественным резонансом вопроса, а также в связи с повышенной террористической угрозой и недопущением массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды и в целях безопасности отменен матч между Кыргызстаном и Мьянмой, который должен был пройти в рамках отборочного раунда на кубок Азии-2019.

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