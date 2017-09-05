МИД КР призывает стороны конфликта к мирному урегулированию процесса в Мьянме

5 сентября 2017, 8:52 Комментарии

МИД Кыргызстана призывает стороны конфликта к мирному урегулированию процесса в Мьянме.

Внешнеполитическое ведомство Кыргызстана, руководствуясь уставами ООН и ОИС, выражает серьезную озабоченность сложившейся ситуацией в Мьянме в отношении мусульманской общины.

Напомним, накануне в связи со сложившейся непростой ситуацией в Мьянме и большим общественным резонансом вопроса, а также в связи с повышенной террористической угрозой и недопущением массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды и в целях безопасности отменен матч между Кыргызстаном и Мьянмой, который должен был пройти в рамках отборочного раунда на кубок Азии-2019.