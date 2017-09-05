Делегации Кыргызстана и Узбекистана обсудили в Оше открытие отдельных погранпропусков

5 сентября 2017, 9:45 Комментарии

ТАШКЕНТ, 05.09.2017 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Экспертные группы Кыргызстана и Узбекистана 2-3 сентября 2017 года в городе Ош провели встречу. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Встреча прошла в соответствии с достигнутой договоренностью в рамках исполнения раздела VI "О приграничном сотрудничестве" Протокола 8-го заседания кыргызско- узбекской Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству (16 августа 2017 года, г.Бишкек) и в целях создания условий для активизации торгово-экономического сотрудничества, облегчения взаимных поездок граждан.

Делегации двух стран обсудили ход реализации положений Соглашения между правительствами Кыргызстана и Узбекистана о взаимных поездках граждан (3 октября 2006 года) и о пунктах пропуска через государственную границу (24 июля 2004 года). Стороны обсудили конкретные вопросы по открытию отдельных пограничных пропускных пунктов.

По итогам встречи, которая прошла на конструктивной основе и в дружественной атмосфере, был подписан Протокол.