Главы МИД КР и РУз парафировали проект договора о кыргызско – узбекской госгранице

5 сентября 2017, 9:50 Комментарии

БИШКЕК, 05.09.2017 /Кабар/. Министры иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и Узбекистана Абдулазиз Камилов парафировали проект договора о кыргызско - узбекской государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Ожидается, что Договор между КР и РУз о кыргызско - узбекской государственной границе будет подписан президентами Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым сегодня, 5 сентября 2017, года в рамках государственного визита узбекского лидера в КР.