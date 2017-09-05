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Главы МИД КР и РУз парафировали проект договора о кыргызско – узбекской госгранице

Источник:
http://kabar.kg/news/glavy-mid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446216-ru.html

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5 сентября 2017, 9:50       Комментарии

БИШКЕК, 05.09.2017 /Кабар/. Министры иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и Узбекистана Абдулазиз Камилов парафировали проект договора о кыргызско - узбекской государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Ожидается, что Договор между КР и РУз о кыргызско - узбекской государственной границе будет подписан президентами Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым сегодня, 5 сентября 2017, года в рамках государственного визита узбекского лидера в КР.

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