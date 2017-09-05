Шотландия и Кыргызстан имеют много общего с давних времен — британский режиссер

5 сентября 2017, 10:01 Комментарии

Известный режиссер Королевского Шекспировского театра в Лондоне Сара Бернар в марте 2018 года поставит пьесу величайшего драматурга Уильяма Шекспира в Бишкеке с участием актеров из Великобритании и Кыргызстана. Данный проект будет реализован на кыргызско-английском языке, и после показа в Бишкеке театральная труппа выступит еще на больших сценах лондонских театров. В интервью агентству "Кабар" она рассказала о своих планах по данному проекту, а также поделилась впечатлениями от пребывания в Кыргызстане.

- В театральных мастерских Кыргызстана не так уж много возможностей для создания особых спецэффектов для фееричного шоу как на западе. Как Вы планируете при этом работать с декорациями?

- Я уже встретилась с дизайнером нашего проекта, и мы договорились оформить все предельно просто и скромно, чтобы мы могли легко собрать все наши декорации и увезти с собой в Лондон, а в последующем гастролировать и в другие места. Ведь это же Шекспир: здесь костюмы и оформление не столь важны как слова. Мы даже не собираемся записывать специальные звуковые эффекты. Все звуки будут сымитированы самими актерами, и они своей игрой полностью вовлекут зрителей в мир Макбета.

- Какие можете выделить особенности в постановке Шекспира на театральной сцене Кыргызстана?

- Действие будет происходить в XII веке. Я изучала историю Кыргызстана в этот период и обнаружила, что у Шотландии и Кыргызстана есть много общего уже с давних времен. Мне бы хотелось переплести все ваши традиции с нашими и отразить данный синтез в пьесе.

- Планируете ли Вы в будущем осуществить еще какие-нибудь проекты в Кыргызстане?

- Мне очень интересно познакомиться с творчеством женщин, вовлеченных в искусство. Мне бы хотелось организовать проект на данную тематику, собрав женщин поэтесс, художниц, специалистов театра и кино, а также журналисток Кыргызстана. Мне это интересно не потому, что я англичанка, а потому что я женщина. Мне бы хотелось создать некую возможность объединить талантливых женщин на единой творческой площадке.

- Какое у Вас было первое впечатление от Кыргызстана?

- Прежде всего в Кыргызстане впечатляют красоты местной природы. Воздух в горах просто невероятный. А еще меня поразила дружелюбность и гостеприимство кыргызского народа.

- У Вас уже есть планы для следующего визита в Кыргызстан?

- Я очень хочу увидеть озеро Иссык-Куль и провести там незабываемое время. А еще я всегда ищу возможность более близко познакомиться с вашей культурой, потому что она для меня кажется необычной. Я хочу познать ее, и поэтому моей целью является не продвижение английской культуры, а больше поиск общих точек соприкосновения для совместной работы.

Беседовала Нуркыз Сабырова