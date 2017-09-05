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Шотландия и Кыргызстан имеют много общего с давних времен — британский режиссер

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/shotlandi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446215-ru.html

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5 сентября 2017, 10:01       Комментарии

Известный режиссер Королевского Шекспировского театра в Лондоне Сара Бернар в марте 2018 года поставит пьесу величайшего драматурга Уильяма Шекспира в Бишкеке с участием актеров из Великобритании и Кыргызстана. Данный проект будет реализован на кыргызско-английском языке, и после показа в Бишкеке театральная труппа выступит еще на больших сценах лондонских театров. В интервью агентству "Кабар" она рассказала о своих планах по данному проекту, а также поделилась впечатлениями от пребывания в Кыргызстане.
- В театральных мастерских Кыргызстана не так уж много возможностей для создания особых спецэффектов для фееричного шоу как на западе. Как Вы планируете при этом работать с декорациями?
- Я уже встретилась с дизайнером нашего проекта, и мы договорились оформить все предельно просто и скромно, чтобы мы могли легко собрать все наши декорации и увезти с собой в Лондон, а в последующем гастролировать и в другие места. Ведь это же Шекспир: здесь костюмы и оформление не столь важны как слова. Мы даже не собираемся записывать специальные звуковые эффекты. Все звуки будут сымитированы самими актерами, и они своей игрой полностью вовлекут зрителей в мир Макбета.
- Какие можете выделить особенности в постановке Шекспира на театральной сцене Кыргызстана?
- Действие будет происходить в XII веке. Я изучала историю Кыргызстана в этот период и обнаружила, что у Шотландии и Кыргызстана есть много общего уже с давних времен. Мне бы хотелось переплести все ваши традиции с нашими и отразить данный синтез в пьесе.
- Планируете ли Вы в будущем осуществить еще какие-нибудь проекты в Кыргызстане?
- Мне очень интересно познакомиться с творчеством женщин, вовлеченных в искусство. Мне бы хотелось организовать проект на данную тематику, собрав женщин поэтесс, художниц, специалистов театра и кино, а также журналисток Кыргызстана. Мне это интересно не потому, что я англичанка, а потому что я женщина. Мне бы хотелось создать некую возможность объединить талантливых женщин на единой творческой площадке.
- Какое у Вас было первое впечатление от Кыргызстана?
- Прежде всего в Кыргызстане впечатляют красоты местной природы. Воздух в горах просто невероятный. А еще меня поразила дружелюбность и гостеприимство кыргызского народа.
- У Вас уже есть планы для следующего визита в Кыргызстан?
- Я очень хочу увидеть озеро Иссык-Куль и провести там незабываемое время. А еще я всегда ищу возможность более близко познакомиться с вашей культурой, потому что она для меня кажется необычной. Я хочу познать ее, и поэтому моей целью является не продвижение английской культуры, а больше поиск общих точек соприкосновения для совместной работы.
Беседовала Нуркыз Сабырова

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