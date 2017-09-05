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В отношении Бекназарова завели дело за дачу заведомо ложных показаний на суде Текебаева

Источник:
http://kabar.kg/news/v-otnoshe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446214-ru.html

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5 сентября 2017, 10:04       Комментарии

Бишкек, 5.09.17 /Кабар/. Возбуждено уголовное дело по факту дачи заведомо ложных показаний Азимбеком Бекназаровым, сообщили в пресс-службе ГКНБ.
По ее данным, 15 августа 2017 года для проверки в ГКНБ из Генеральной прокуратуры поступила аудиозапись разговора между Бекназаровым и Камчыбеком Ташиевым, ранее появившаяся в сети Интернет, где Бекназаров публично рассказывает, что он дал ложные показания на суде в пользу Оомурбека Текебаева.
Также в ГКНБ обратилась руководитель проекта информационного сайта "comment. kg" Р.Айткулова, с заявлением в отношении Бекназарова, по факту дачи последним заведомо ложных показаний на суде по делу Текебаева и Чотонова.
К заявлению Р.Айткулова приложила видеозапись своего разговора с Бекназаровым, где последний признается, что в ходе допроса в суде дал заведомо ложные показания в пользу Текебаева.
При этом Бекназаров сообщает, что Текебаев и другие сторонники партии "Ата-Мекен", являясь членами Временного правительства в 2010 году для получения контроля "вмешивались" в деятельность сотовой компании "Мегаком".
В целях проверки, по обоим вышеуказанным видео и аудиозаписи было назначено фоноскопическое идентификационное исследование, которое было проведено специалистами независимого экспертного учреждения в Алматы.
Согласно заключению данного исследования достоверно установлено, что голоса аудиозаписи, размещенной в сети Интернет и видеозаписи, представленной Р.Айткуловой принадлежат Бекназарову, при этом каких-либо признаков монтажа и изменений, не имеется.
По итогам собранных материалов возбуждено уголовное дело, начато следствие.

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