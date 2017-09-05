Потребление электроэнергии в Кыргызстане за август составило 796,009 млн кВтч — НЭСК

5 сентября 2017, 10:09 Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Кабар/. По оперативным данным Центральной диспетчерской службы ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" (НЭСК) потребление электроэнергии в энергосистеме Кыргызстана за август 2017 года составило 796,009 млн кВтч. Об этом сообщает перс-служба компании.

Суточное максимальное потребление по мощности достигало 1550 МВт (10 августа 2017 г.), по электроэнергии 27,2 млн кВтч. (08.08.17 г.).

В прошлом году месячное потребление составляло 750,0 млн. кВтч., суточное максимальное потребление по мощности достигало 1450 МВт (11 августа г.), по электроэнергии 25,1 млн кВтч. (11 августа 2016 г.).