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Потребление электроэнергии в Кыргызстане за август составило 796,009 млн кВтч — НЭСК

Источник:
http://kabar.kg/news/potreblen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446213-ru.html

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5 сентября 2017, 10:09       Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Кабар/. По оперативным данным Центральной диспетчерской службы ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" (НЭСК) потребление электроэнергии в энергосистеме Кыргызстана за август 2017 года составило 796,009 млн кВтч. Об этом сообщает перс-служба компании.
Суточное максимальное потребление по мощности достигало 1550 МВт (10 августа 2017 г.), по электроэнергии 27,2 млн кВтч. (08.08.17 г.).
В прошлом году месячное потребление составляло 750,0 млн. кВтч., суточное максимальное потребление по мощности достигало 1450 МВт (11 августа г.), по электроэнергии 25,1 млн кВтч. (11 августа 2016 г.).

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