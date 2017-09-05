Пострадавшие в ДТП под Пензой кыргызстанцы выписаны из больницы

5 сентября 2017, 10:10 Комментарии

Бишкек, 5.09.17 /Кабар/. Врачи в Пензенской области выписали из больницы всех пострадавших в ДТП с микроавтобусом, в котором ехали граждане Кыргызстана, сообщили РИА Новости в областном Минздраве.

По данным прокуратуры, микроавтобус Mercedes Benz и грузовой фургон Mercedes под управлением граждан Кыргызстана 26 августа столкнулись на 471-м километре трассе М-5 "Урал" в Спасском районе Пензенской области, после чего микроавтобус с 18 гражданами Кыргызстана врезался в отбойник и опрокинулся на бок.

В результате одна пассажирка погибла, еще семеро, в том числе 17-летний подросток, пострадали, из них пятеро госпитализированы.

"В настоящее время в медицинских организациях Пензенской области нет ни одного пациента, пострадавшего в данной аварии, все выписаны", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в связи с ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Водителю микроавтобуса, ставшего фигурантом этого дела, грозит до пяти лет заключения. Он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, 31 августа на трассе Самара – Оренбург в Оренбургской области в ДТП попал микроавтобус, в котором были девять граждан Кыргызстана, шестеро из них были госпитализированы.

4 сентября два легковых автомобиля столкнулись в Саратове, в результате пострадали девять человек, восемь из которых граждане Кыргызстана.