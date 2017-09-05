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Совершенствование объединенной системы противовоздушной обороны СНГ обсудят в Астрахани

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446211-ru.html

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5 сентября 2017, 9:57       Комментарии

Планы развития объединенной системы противовоздушной обороны СНГ обсудят в Астрахани сегодня, 5 сентября, представители 8 стран-участниц Содружества, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.
Как рассказали в министерстве, вопросы совершенствования и развития объединенной системы ПВО государств-участников СНГ обсудят 5 сентября в Астрахани члены Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран Содружества.
В 47-м заседании комитета примут участие делегации от министерств обороны России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.
"Участники заседания обсудят результаты деятельности Координационного комитета в 2017 году, рассмотрят вопросы организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в 2018 году, а также ряд других вопросов", - рассказали в Минобороны РФ.
После заседания члены Комитета продолжат свою работу на полигоне Ашулук в Астраханской области, где с 4 по 7 сентября проходит активная фаза совместных учений объединенной системы ПВО СНГ "Боевое содружество-2017". "Члены делегаций ознакомятся с особенностями совместного применения группировок авиации и войск противовоздушной обороны в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах", - отметили в Минобороны.
В ходе активной фазы на Ашулуке будут разыграны различные тактические эпизоды, в том числе отражение массированных ракетно-авиационных ударов и боевые стрельбы зенитных ракетных систем С-400, С-300, "Печора-2М", а также зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

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